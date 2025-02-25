Teklifte, başta Mersin olmak üzere Adana ve Antalya’yı da kapsayan Çukurova Bölgesi’nin afet bölgesi ilan edilmesi, çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’ne olan tarımsal kredi borçlarının faizsiz olarak iki yıl süreyle ertelenmesi ve 60 aya kadar yapılandırılması öngörülüyor. Ayrıca, don afetinden ağır zarar gören üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılıksız destek ödemesi yapılması talep ediliyor.

AFET BÖLGESİ ÖNERİSİ

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP’li Gülcan Kış, Çukurova’daki don felaketinin tarımsal üretime büyük zarar verdiğini vurgulayarak, “Narenciye başta olmak üzere tarım ürünleri büyük ölçüde zarar gördü. Çiftçimizin emeği heba oldu. Zaten ekonomik krizin pençesinde olan üreticiler, bu kayıpların altından kalkamaz. Çiftçiyi desteklemek sadece bir ekonomik zorunluluk değil, aynı zamanda bir gıda güvenliği meselesidir. Bu nedenle bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini ve üreticilere gerekli desteğin sağlanmasını ivedilikle talep ediyoruz” dedi.

“SİGORTA YÜKÜ ÇİFTÇİYİ KORUMASIZ BIRAKIYOR"

Mersin’de ve Çukurova genelinde don olayları nadir görüldüğü için çiftçilerin büyük çoğunluğu TARSİM tarım sigortasını sadece dolu riskine karşı yaptırıyor. Don sigortası primlerinin çok yüksek olması nedeniyle, üreticiler zaten düşük kazançla geçinmeye çalışırken bu ek maliyeti karşılayamıyor. Son yaşanan don felaketi, sigortası bulunmayan çiftçileri tamamen çaresiz bırakmış durumda.

Ancak mevcut sistemde sigortası olmayan çiftçilere herhangi bir ödeme yapılmıyor. CHP’li Gülcan Kış, bu adaletsiz duruma dikkat çekerek, “Çiftçilerimiz, zaten zor koşullar altında üretim yapmaya çalışırken, bir de yüksek sigorta primleri nedeniyle korumasız bırakılıyor. İktidar, don afeti nedeniyle zarar gören çiftçiye bir darbeyi de TARSİM üzerinden vurmamalı. Yaşanan olağanüstü durum karşısında, sigorta şartı aranmaksızın tüm üreticilere devlet desteği sağlanmalıdır. Biz de bu nedenle kanun teklifimizi verdik” ifadelerini kullandı.

TARIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN ÖNLEM ÇAĞRISI

Teklifin gerekçesinde, don afetinin sadece üreticileri değil, tüketicileri de olumsuz etkileyeceği belirtilerek, “Eğer çiftçimizi bu zor günlerinde yalnız bırakırsak, tarımsal üretimde ciddi bir düşüş yaşanacak ve bu da piyasada fiyat artışlarına neden olacaktır. Tarım sektörünün sürdürülebilirliği için devletin üreticiye sahip çıkması şarttır” denildi.

Gülcan Kış’ın sunduğu teklifin, tarım sektörüne yönelik acil bir destek paketi olarak değerlendirilmesi beklenirken, çiftçiler de hükümetin bu konuda nasıl bir adım atacağını merakla bekliyor.