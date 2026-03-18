Mart ayının ortalarına yaklaşılırken hava sıcaklıkları gün geçtikçe artmaya devam ediyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) internet sitesinde yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporu ile Ramazan Bayramı'nda kar beklenen şehirleri duyururken, meteoroloji uzmanları bu yağışlarının yaz öncesi son kar yağışı olduğunu belirtti.



Hava sıcaklıklarının nisan ayı itibarıyla aniden yükselmesi beklenirken, 20 Mart'ta başlayacak Ramazan Bayramı'nda kar yağışı beklenen şehirler ise şu şekilde:



20 MART CUMA



- Kütahya

- Bolu

- Gümüşhane

- Bayburt

- Erzurum

- Muş

- Bitlis

- Hakkari

- Van

- Ağrı

- Kars

- Ardahan

- Osmaniye



21 MART CUMARTESİ



- Afyonkarahisar

- Kütahya

- Kastamonu

- Bolu

- Hakkari

- Bitlis

- Van

- Ağrı

- Mardin

- Sivas

- Yozgat

- Kırıkkale

- Nevşehir

- Kırşehir

- Aksaray

