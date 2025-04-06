Nisan ayının başlamasıyla birlikte Türkiye'de etkili olan bahar havaları, gelecek hafta itibarıyla yerini yağışlı ve soğuk hava dalgasına bırakacak.
Türkiye'nin birçok coğrafi bölgesinde etkili olması beklenen yağışlara ilişkin uyarıda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 21 şehir için kar yağışı tahmininde bulundu.
SICAKLIKLAR EKSİYE DÜŞECEK
Türkiye'nin doğu kesiminde yer alan şehirlerde hava sıcaklıklarının akşam saatlerinde eksiye düşebileceği belirtilirken, hava tahmin uzmanlarına göre gelecek hafta etkili olacak yağış dalgası yaz öncesi son kez görülecek.
İşte MGM'nin internet sayfasında paylaştığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre cuma günü kar yağışı beklenen 23 şehir:
- Bilecik
- Kütahya
- Uşak
- Eskişehir
- Afyonkarahisar
- Bolu
- Karabük
- Ankara
- Çankırı
- Kırıkkale
- Kırşehir
- Nevşehir
- Kayseri
- Yozgat
- Kastamonu
- Sivas
- Gümüşhane
- Bayburt
- Erzincan
- Erzurum
- Ardahan
- Kars
- Bitlis