Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, milyonlarca emekli ve dar gelirli vatandaşın alım gücünü kaybetmesine neden olurken, emeklinin gözü bu kez 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrilmiş durumda.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), cuma günü saat 10.00'da duyuracağı enflasyon verisiyle birlikte emekliye temmuz ayında yapılacak zammın ne kadar olacağı da kesinlik kazanacak. Ekonomi yönetiminin tavsiyeleri üzerine bu yıl da SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için 'refah payı' uygulamasına başvurmayacak olan iktidar kulislerinde en düşük emekli maaşının da ne kadar olacağı belli oldu.



EMEKLİYE YÜZDE 18 ZAM YAPILACAK



İlk 5 aylık enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzde 16,60 oranında zam alması kesinlik kazandı. Ekonomistler ve uzmanlar, bu ay açıklanacak enflasyon verisinin ise yüzde 1,30 ila 1,40 seviyelerinde gelmesini bekliyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak temmuz zammı da yüzde 18,20 seviyelerinde kesinlik kazanacak.



Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) mevzuatına göre bu artış, yalnızca emeklilerin kök aylıklarına yansıtılacak. Bu nedenle halihazırda 20 bin TL olan en düşük emekli maaşını alan emeklilerin aylıklarında artışa gidilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yeni bir kanun teklifi sunulması gerekiyor.





EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DA NETLEŞMİŞ DURUMDA



Bu yıl emekliye refah payı uygulamasına başvurmama kararı alan iktidar, Meclis'in tatile çıkışını ertelerken, en düşük emekli maaşına yapılacak zam teklifi için de yasal hazırlıkları tamamladı. TÜİK'in belirlediği enflasyon artış rakamı, doğrudan 'en düşük emekli maaşı' için de zam olarak TBMM'ye sunulacak.



Bir başka deyişle, yüzde 18,20 seviyelerinde gerçekleşmesi beklenen enflasyon verisinin ardından en düşük emekli maaşı 23 bin 650 TL seviyelerine yükselecek.



BÜYÜK ARTIŞ GELECEK YIL BEKLENİYOR



AKP'nin gelecek yıl 'seçim ekonomisi' uygulamaya başlaması ve emeklilerin uzun yıllardır beklediği ve mahrum kaldığı yüksek zamların bu yıldan itibaren devreye alınması planlanıyor.