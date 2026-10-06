Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın Çerkezköy-Kapıkule kesimine ilişkin teknik ve operasyonel detayları paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 153 kilometrelik bu bölümün 9 Ekim Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacağını bildirdi.

YÜKSEK HIZLI TREN AĞI 3 YENİ İLE DAHA ULAŞIYOR

Çerkezköy-Kapıkule kesiminin hem yolcu hem de yük taşımacılığında kullanılacağını ifade eden Uraloğlu, “Hızlı tren ağımızı Çerkezköy’den Kapıkule’ye, Avrupa sınırına kadar ulaştırıyoruz. Hattımızın hizmete girmesiyle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’yi de hızlı tren ağımıza dahil ederek Trakya’yı hızlı tren konforuyla buluşturacağız. Böylece hızlı tren ağına doğrudan bağlı il sayımızı 11’den 14’e çıkaracağız.” dedi.

Projenin teknik altyapısına ilişkin verileri de aktaran Uraloğlu, hattın saatte 200 kilometre işletme hızına uygun inşa edildiğini vurgulayarak, “Çift hatlı, elektrikli ve Seviye-1 sinyalli olarak inşa ettiğimiz proje kapsamında 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 2 viyadük, 114 alt ve üstgeçit ile 175 menfez inşa ettik. 353 kilometre ray serimini tamamladık.” ifadelerini kullandı.

YOLCU VE YÜK TAŞIMA KAPASİTELERİNDE ARTIŞ SAĞLANACAK

Hattın tamamlanmasıyla birlikte seyahat süreleri ve taşıma kapasitelerinde yaşanacak değişime değinen Uraloğlu, “Halkalı-Kapıkule arasında yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek. Mevcut hat kapasitesini 4 kat artıracağız. Yıllık yolcu kapasitemiz 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük kapasitemiz ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona çıkacak.” diye konuştu.

DİĞER ETAPLARDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Projenin devam eden bölümlerine de değinen Uraloğlu, “Ispartakule-Çerkezköy etabımız ile Ispartakule’yi Halkalı’ya bağlayacak kesimde de yapım çalışmalarına devam ediyoruz.” bilgisini verdi.

Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın tüm etaplarının tamamlanmasıyla Türkiye’nin Avrupa-Asya demiryolu taşımacılığındaki rolünün daha da güçleneceğini belirtti.