Son aylarda uluslararası piyasalarda yaşanan hareketlilik, brent petrol fiyatlarında da sert hareketler görülmesine neden oluyor. Geçtiğimiz haftalarda 60 doların altını test eden petrol fiyatlarının yeniden 67 dolara yükselmesiyle birlikte akaryakıt grubu ürünlerine peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor.
CUMA GÜNÜ BENZİNE 1 TL ZAM YOLDA
Gazeteci Olcay Aydilek'in haberine göre, yükselen brent petrol fiyatları nedeniyle cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 1 TL zam yapılacak.
10 Haziran 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde...
BENZİN
İstanbul (Avrupa): 46.91 TL/L
İstanbul (Anadolu): 46.76 TL/L
İzmir: 47.92 TL/L
Ankara: 47.58 TL/L
MOTORİN
İstanbul (Avrupa): 46.22 TL/L
İstanbul (Anadolu): 46.1 TL/L
İzmir: 47.42 TL/L
Ankara: 47.07 TL/L