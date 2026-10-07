Güneş aktivitesindeki belirgin artışla başlayan hafta, uzayda hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Salı günü Güneş yüzeyinde kaydedilen M sınıfı güçlü patlamaların ardından devasa boyutta iki plazma bulutu uzay boşluğuna savruldu. Doğrudan Dünya yönünde ilerleyen bu kütleler, gezegenimizin koruyucu kalkanı olan manyetik alanla temas etmek üzere.

CUMA SABAHI BAŞLIYOR! 80 OLASILIK AÇIKLANDI

Phobos hava durumu merkezinin önde gelen uzmanlarından Mikhail Leus, uluslararası tahmin merkezlerinin verilerine dayanarak kritik tarihi duyurdu. Leus, Güneş'ten kopan plazma bulutlarının 9 Ekim Cuma günü sabahın erken saatlerinde Dünya’ya ulaşma ihtimalinin yaklaşık yüzde 80 olduğunu belirtti.

Uzmanlar, gezegenimizin jeomanyetik alanındaki bu bozulmanın tek bir günle sınırlı kalmayacağını, etkisinin cumartesi günü boyunca devam ederek 11 Ekim Pazar gününe kadar sürebileceğini vurguladı.

MİGREN, BAŞ AĞRISI VE HALSİZLİK YAPABİLİR

G1 ve G2 seviyesindeki fırtınalar organ fonksiyonlarını bozacak doğrudan bir fiziki tehlike oluşturmasa da insan vücudundaki ve uzaydaki hassas dengeleri etkileyebiliyor. İnsan vücudunun ve beyninin kendine özgü zayıf bir manyetik alanı bulunuyor. Dünya'nın manyetik alanında yaşanacak ani dalgalanmalar; özellikle hava değişimine hassas kişilerde, migreni olanlarda ve kronik hastalarda baş ağrısı, nedensiz bir halsizlik ve sersemlik hissi yaratabilir. Ayrıca uyku hormonu melatoninin salgılanma ritmi etkilenebileceğinden gece uykusuzluk veya huzursuzluk yaşanabilir.

ANLIK KESİNTİLER MEYDANA GELEBİLİR

Yüksek frekanslı radyo haberleşmesinde ve harita/GPS uygulamalarında geçici sinyal sapmaları veya anlık kesintiler görülebilir. Şebeke voltajlarında dalgalanmalar yaşanabilir. Jeomanyetik hareketlilik sayesinde kutup ışıklarının (Aurora) normalden çok daha düşük enlemlerden izlenebilme ihtimali doğacak.