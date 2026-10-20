İstanbul genelinde cuma günleri etkili olması beklenen sağanak yağışlar öncesinde uzmanlardan ezber bozan bir uyarı geldi. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte evlerde başlayacak buğulanma, sızdırma ve rutubet çilesine karşı tek bir mutfak eşyası işaret edildi. Pencere kenarına koyacağınız basit bir metal kaşığın, nemi ve küfü nasıl önlediğini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor.

UZMANLARDAN CUMA GÜNÜ İÇİN KRİTİK ÇAĞRI

Sosyal medyada hızla yayılan ve ilk bakışta şaşırtıcı gelen bu yöntem, aslında arkasında tamamen bilimsel bir fizik yasasını barındırıyor. Hafta sonuna doğru İstanbul'da etkisini artıracak yağışlı havayla birlikte ev içi bağıl nem oranı hızla yükselecek. İçerideki sıcak ve nemli hava, dışarıdaki yağmur ve soğuğun etkisiyle buz gibi olan pencere camına temas ettiğinde ‘çiğlenme noktasına’ ulaşıyor. Gaz halindeki su buharı anında damlacıklara dönüşerek camlardan, ahşap veya PVC çerçevelerden aşağı süzülmeye başlıyor. Zamanla bu durum evlerde siyah küf lekelerine, rutubet kokusuna ve duvar hasarlarına yol açıyor.

PENCERE KENARINA METAL KAŞIK KOYUN

Kulağa tuhaf gelse de bu hilenin arkasında paslanmaz çeliğin ısı iletkenliği gücü yatıyor. Paslanmaz çelik bir kaşık, ısıyı cama kıyasla çok daha hızlı kaybeder. Cuma günü yağışlar başlamadan önce pencerenin alt kısmına yerleştireceğiniz bir metal kaşık, o bölgedeki en soğuk nokta haline gelir.

Havadaki su buharı, camın tamamına dağılarak çerçeveleri ıslatmak yerine doğrudan en soğuk yüzey olan kaşığın üzerinde toplanır. Böylece pencerelerden süzülen ve çerçeveleri çürüten suyun büyük bir kısmı kaşıkta yoğunlaşmış olur.

METAL KAŞIK PENCEREYE NASIL YERLEŞTİRİLİR?

İstanbul’da beklenen yağışlı günleri hasarsız ve ıslaklıksız atlatmak için yapmanız gerekenler oldukça basit. Paslanmaz çelik kaşığı, pencerenin alt kenarına kase kısmı cama bakacak ve sapı içeriye dönük olacak şekilde yerleştirebilirsiniz. Gün içinde kaşık üzerinde biriken nemi ve damlaları kuru bir bezle silerek işlemi tekrarlayabilirsiniz. Böylece her sabah tüm pencereyi ve ıslanmış perdeleri kurulamak yerine, sadece kaşığı kurutarak evinizi nem ve küf tehlikesine karşı koruyabilirsiniz.