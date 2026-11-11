İstanbul’da haftalardır sabah ve akşam saatlerinde zirveye çıkan araç yoğunluğu, bu cuma gününden itibaren yerini bambaşka bir tabloya bırakıyor. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerindeki milyonlarca öğrencinin 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatiline girmesiyle birlikte, megakentin ulaşım dinamikleri 9 gün boyunca köklü bir değişim yaşayacak.

CUMA GÜNÜ İÇİN ÇİFTE YOĞUNLUK UYARISI

Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla birlikte kent trafiğinde iki aşamalı bir değişim yaşanacak. İlk olarak öğleden sonra okul servislerinin son seferlerini tamamlaması ve tatili fırsat bilerek şehir dışına çıkmak isteyen vatandaşların yola koyulmasıyla otogar çevreleri, köprü geçişleri ve otoyol bağlantı noktalarında akşam saatlerinde yoğunluk bekleniyor.

İSTANBUL’DA YOLLAR AZ DA OLSA BOŞALACAK

Ancak 16 Kasım Pazartesi sabahından itibaren İstanbul’un ana arterlerinde (D-100, TEM Otoyolu, Basın Ekspres ve sahil yolları) tablo tamamen tersine dönecek. Binlerce okul servisinin trafikten çekilmesi ve velilerin özel araçlarıyla okul güzergahlarına çıkmaması sayesinde, özellikle 07.30 - 09.30 ile 15.30 - 18.00 saatleri arasında trafik yoğunluğunda ciddi bir rahatlama yaşanacak.

TOPLU TAŞIMADA SABAH YOĞUNLUĞU AZALACAK

Trafikteki bu değişim sadece özel araç sürücülerini değil, toplu taşıma kullanıcılarını da doğrudan etkileyecek. Metrobüs, metro, Marmaray ve İETT otobüslerinde sabah erken saatlerde oluşan öğrenci yoğunluğu yerini daha sakin bir akışa bırakacak.

ESKİ DÜZENE NE ZAMAN DÖNÜLECEK?

Sürücülere 9 gün boyunca nefes aldıracak bu sakinlik 20 Kasım Cuma akşamına kadar devam edecek. 23 Kasım Pazartesi sabahı öğrencilerin yeniden ders başı yapmasıyla birlikte, okul servisleri ve veli araçları tekrar yollara çıkacak ve İstanbul trafiği alışılmış yoğun temposuna geri dönecek.