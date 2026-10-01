Hava sıcaklıklarının düşmesi ve don olaylarının yaklaşmasıyla birlikte araç sahiplerine yönelik pratik bakım tavsiyeleri yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada ve sürücü forumlarında paylaşılan önerilerde, soğuk günler öncesinde araçların ön camına sirkeli su sıkılması tavsiye ediliyor.

BUZLANMAYI VE KIRAĞI OLUŞUMUNU ENGELLİYOR

Uygulamanın temel amacı, gece saatlerinde cam yüzeyinde meydana gelen buzlanma ve kırağılaşmayı önlemek. Sirkenin bileşiminde yer alan asetik asit, suyun donma derecesini düşürerek cam üzerinde buz tabakası oluşmasını zorlaştırıyor. Yöntem aynı zamanda camlardaki buğulanmayı azaltmaya ve biriken yağ ile kireç katmanlarını temizlemeye yardımcı oluyor.

Uygulama Yöntemi:

Bir sprey şişesinde 3 ölçü su ile 1 ölçü beyaz sirke karıştırılıyor. Sıcaklıkların düşeceği gecelerden önce, akşam saatlerinde cam yüzeyine püskürtülüyor. Karışım cam yüzeyine eşit şekilde dağıtıldıktan sonra kurumaya bırakılıyor veya mikrofiber bezle siliniyor.

KAPORTA VE FİTİL UYARISI

Uzmanlar, sirkenin asidik yapısına dikkat çekerek uygulamanın doğrudan araç boyasına, kauçuk fitillere veya silecek lastiklerine temas ettirilmemesi gerektiğini belirtti.

Yüksek asit oranının zamanla boyaya ve kauçuk aksama zarar verebileceği, bu nedenle karışımın mutlaka seyreltilerek yalnızca cam yüzeye uygulanması gerektiği ifade edildi.