Meteoroloji servislerinin peş peşe yayımladığı şiddetli kış fırtınası, dondurucu soğuk ve kar uyarılarının ardından finans uzmanlarından kritik bir acil durum çağrısı geldi. ABD'de cuma gününden itibaren etkili olması beklenen buzlanma ve fırtınanın günlük yaşamı felç edeceği belirtilirken uzmanlar, dijital ödeme altyapılarında yaşanabilecek kesintilere karşı bölge halkını uyardı. Yapılan çağrıda, dondurucu günler başlamadan önce evlerde ve cüzdanlarda mutlaka fiziksel nakit bulundurulması gerektiği vurgulandı.

ELEKTRİK KESİLİRSE KARTLAR DEVRE DIŞI KALABİLİR

Kar fırtınası ve buzlanma enerji iletim hatlarında günlerce sürebilecek arızalara yol açabiliyor. Elektrik şebekelerinin çökmesi durumunda marketlerdeki POS cihazları, banka ATM'leri ve sıklıkla kullanılan dijital cüzdan uygulamaları tamamen devre dışı kalabiliyor. Kar nedeniyle yollar kapandığında ve bankacılık sistemine erişilemediğinde acil jeneratör yakıtı, temel gıda, reçeteli ilaçlar veya acil ev onarımları için sadece kağıt para geçerlilik kazanıyor. Uzmanlar, fırtına kapıya dayanmadan önce vatandaşların hazırlıklarını tamamlamasını istiyor.

BU PARALAR ACİL DURUMLARDA İSTENMİYOR

Kriz anlarında en büyük sorun para üstü bulmaktır. Küçük işletmeler sahte para riski ve kasa bozukluğu yetersizliği nedeniyle 100 dolarlık banknotları geri çevirebiliyor. Federal Rezerv verilerine göre dolaşımda en çok bulunan ve piyasada en rahat kabul gören kupürün 20 dolarlık banknotlar olduğunu hatırlatan uzmanlar, kriz fonunun büyük kısmının 20 dolarlık banknotlardan oluşması gerektiğini vurguluyor. Bu banknotlar hem bakkal ve benzin istasyonlarında para üstü derdi yaşatmıyor hem de acil durumlarda bütçeyi koruyor.

EVDE NE KADAR NAKİT PARA TUTULMALI?

Evdeki nakit bir birikim aracı değil, sadece bir ila iki haftalık temel hayatta kalma masraflarını karşılayacak bir acil durum kalkanı olarak görülüyor. Uzmanlara göre hane başına ortalama 300 ila 750 dolar (yaklaşık 15 bin TL- 37 bin TL) arasındaki bir meblağ temel gereksinimleri karşılamak için dengeli bir miktar sayılıyor, fazlası ise evde hırsızlık ve kayıp riski doğuruyor.

Bu bütçenin yarısının 20 dolarlık banknotlardan, yüzde 40'ının yakıt ve erzak gibi büyük harcamalar için yüksek kupürlerden, yüzde 10'unun ise acil küçük ödemeler için madeni paralardan oluşması öneriliyor. Paranın tek bir noktaya konulmayıp acil durum çantası ile evin farklı güvenli bölmelerine paylaştırılması ve su geçirmez kilitli poşetlerde saklanması tavsiye ediliyor.