Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da Silivri açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem saat 12:48'de meydana gelirken derinliğinin 7.3 kilometre olduğu kaydedildi.

BİR ARTÇI DAHA

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan paylaşımda aynı bölgede 12:50'de bir deprem daha meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.1 olarak; derinliği ise 5.3 kilometre olarak kayda geçti.

BİR KEZ DAHA 3.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Marmara Denizi'nde bir kez daha deprem meydana geldi.

Kandilli'de yer alan bilgilere göre saat 13:44'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3.5 olarak kaydedilirken depremin derinliği 13.6 kilometre olarak ölçüldü.