Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da Silivri açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem saat 12:48'de meydana gelirken derinliğinin 7.3 kilometre olduğu kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 27, 2025
MARMARA DENIZI https://t.co/2GXe9Pdb4f
27.04.2025, 12:48:43 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 7.3 km#Kandilli
BİR ARTÇI DAHA
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan paylaşımda aynı bölgede 12:50'de bir deprem daha meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.1 olarak; derinliği ise 5.3 kilometre olarak kayda geçti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 27, 2025
MARMARA DENIZI https://t.co/YFgtSuQTVw
27.04.2025, 12:50:56 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 5.3 km#Kandilli
BİR KEZ DAHA 3.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Marmara Denizi'nde bir kez daha deprem meydana geldi.
Kandilli'de yer alan bilgilere göre saat 13:44'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3.5 olarak kaydedilirken depremin derinliği 13.6 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 27, 2025
MARMARA DENIZI https://t.co/9musHrvzFB
27.04.2025, 13:44:32 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 13.6 km#Kandilli