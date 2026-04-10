Döviz kurlarında perşembeyi cumaya bağlayan gece seansında yapılan swap işlemleri, dolar/TL'de rekoru getirdi. Euro/TL'de de yeni günde yükselişlerin olduğu görülüyor. Dolar/TL kuru, haftanın son işlem gününde sabah seansında 09.17'de 44,67 seviyesine yükselerek yeni bir rekora imza attı. Euro/TL'de de yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Euro/TL bugün sabah seansında 09.17'de 52,24 seviyesinde bulunuyor. CUMA KLASİĞİ Her hafta Perşembe akşamı devreye giren swap mekanizması bu hafta da etkisini gösterdi. Büyük fonlar, haftanın son iş günü öncesinde yüklü miktarda dolar satarak TL pozisyonuna geçiyor. Elde edilen TL, swap piyasasında hafta sonunu kapsayan yüksek faizli işlemlerle değerlendiriliyor. Gece yarısından sonra ise yatırımcılar, swap getirisiyle birlikte yeniden dolar alarak pozisyonlarını kapatıyor. *BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

