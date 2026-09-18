Polis ve kurtarma ekipleri, Cuma günü Pakistan’ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunkhwa eyaletinde bir camiyi hedef alan intihar saldırısında en az 7 kişinin öldüğünü, 25 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Hayber Pahtunkhwa Polisi yaptığı açıklamada, olayın Kohat ilçesinde meydana geldiğini ve saldırganın, polis lojmanlarında bulunan camiye patlayıcı yüklü bir araçla girdiğini belirtti.

Açıklamaya göre, patlamanın ardından silahlı teröristlerle çatışma başladı. Henüz hiçbir grup saldırıyı üstlenmedi.

İlk yardım ekiplerinin yaptığı açıklamada, cesetlerin ve yaralıların yakındaki bir hastaneye nakledildiğini belirtti ve yaralılardan birçoğunun durumunun kritik olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ekledi.