HAKİKATİN VE ADALETİN PEŞİNDE GEÇEN BİR ÖMÜR

Emine Ocak, 30 yıl boyunca gözaltında kaybedilen oğlu Hasan Ocak’ın akıbetini sormaktan ve sorumluların yargılanmasını istemekten asla vazgeçmedi. Onun mücadelesi, sadece kendi oğlunun değil, binlerce kaybın sesi oldu. Galatasaray Meydanı’nda Cumartesi günleri yapılan sessiz oturma eylemlerinde, elindeki fotoğrafla gözyaşlarını ve kararlılığını bir arada taşıdı.

CUMARTESİ ANNELERİ’NDEN ACI PAYLAŞIM

Emine Ocak’ın vefat haberi, Cumartesi Anneleri’nin resmi sosyal medya hesabından kamuoyuna duyuruldu. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz: Cesaretiyle, ısrarı ve kararlılığıyla hakikat ve adalet mücadelemizin en güçlü sesi Emine Ocak’ı kaybettik. Cenaze törenine ilişkin bilgiler ayrıca duyurulacaktır.”

MÜCADELENİN SEMBOL İSMİYDİ

89 yaşındaki Emine Ocak, Türkiye’nin faili meçhul cinayetlerle yüzleşmesi için verilen en uzun soluklu sivil direnişin merkezindeydi. Yıllar boyunca Cumartesi Anneleri ile birlikte Galatasaray Meydanı’nda, kayıpların bulunması ve faillerin adalet önüne çıkarılması için insan hakları mücadelesi verdi.

Bugün, bir çınar daha devrildi. Ancak ardında, kuşaklar boyu sürecek bir direnişin mirasını ve adalet arayışının ışığını bıraktı.