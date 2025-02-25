Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, çalışan ücretlerinin son yıllarda ciddi bir kayıp yaşamasına neden olurken, bu düşüşten en büyük payı ise dar gelirliler almakta.



Fabrika işçilerinin alım güçleri her geçen gün azalırken, aralık ayında fiili greve başlayan Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi işçiler, 8 Ocak 2025'te imzalanan toplu iş sözleşmesi ile 25 günlük fiili grevlerine son vermişti.

CUMARTESİ GÜNÜ EN DÜŞÜK MAAŞ 71 BİN 150 TL'YE YÜKSELECEK



Varılan anlaşma sonucunda Fransız sermayeli Schneider Elektrik fabrikasında çalışan işçiler için yılın ilk 2 ayında en düşük net ücret 56 bin 200 TL olarak belirlenirken, 1 Mart tarihinde uygulanacak zamla birlikte fabrikadaki en düşük işçi maaşı 71 bin 150 TL'yi bulacak.



Yapılan toplu iş sözleşmesinde maaş zammının yanı sıra, işçilerin 'dayatma' olarak nitelendirdiği maddelerden de geri adım atılmıştı.

İŞÇİLER HALAY ÇEKEREK KUTLAMIŞTI



Enerji yönetimi ve otomasyon alanında faaliyet gösteren Fransız sermayeli Schneider Elektrik ile Birleşik Metal-İş sendikalı işçiler arasında yaşanan anlaşmazlıkların sonucunda işçiler greve gitmiş, 25 gün süren eylemlerin ardından imzalanan toplu iş sözleşmesi ile işveren ve çalışanlar arasında ortak yol bulunmuştu.



Çalışanlar, anlaşmanın ardından kazandıkları maaş ve özlük haklarını halay çekerek kutlarken, konuya ilişkin Birleşik Metal İş’ten yapılan açıklamada "“Haksız ve hukuksuz grev yasağına ve tüm zorluklara rağmen 25 gündür hakları için onurlu bir direniş sürdüren Schneider Elektrik işçileri, bu kararlı direnişleri ve mücadeleleri sonucunda haklarını aldılar. Sözleşmemiz, başta Schneider Elektrik işçilerine olmak üzere, tüm metal işçilerine ve işçi sınıfına hayırlı olsun” ifadelerine yer verilmişti.



