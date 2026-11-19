Kış şartlarının sertleşmesi ve dondurucu soğukların kapıya dayanmasıyla birlikte İngiltere'de uzmanlardan dikkat çeken bir uyarı geldi. Ülkede hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşeceği tahminleri üzerine harekete geçen zemin ve dış mekan uzmanları, hafta sonu beklenen gizli buzlanmaya karşı ev sahiplerine "Cumartesi gününden önce kapınızın önüne bulaşık deterjanı karışımı dökün" çağrısında bulundu. Üstelik bu basit yöntemin klasik kaya tuzundan çok daha güvenli olduğu ve saniyeler içinde sonuç verdiği belirtiliyor.

KAYA TUZU YERİNE ÇOK DAHA HIZLI VE ZARARSIZ BİR FORMÜL

Soğuk havalarda kapı önlerinin ve araba yollarının kayganlaşmasını önlemek için ilk akla gelen yöntem genellikle kaya tuzu oluyor. Ancak İngiliz araba yolu ve zemin uzmanı Bill Jarvis, ilk donla birlikte tuza sarılan ev sahiplerini önemli zararlara karşı uyarıyor. Tuzun beton, parke taşı ve dekoratif yüzeylerde aşındırıcı etki yarattığını belirten Jarvis, yüzeylerde beyaz lekeler bıraktığını ve koruyucu kaplamaları zayıflattığını ifade ediyor. Ayrıca tuz kalıntılarının ayakkabılara, araç altlarına, bahçedeki bitkilere ve sokak hayvanlarına zarar verebildiğine dikkat çekiliyor.

BUZLANMAYI SANİYELER İÇİNDE ÇÖZEN EV YAPIMI KARIŞIM

Yıllardır İngiltere'de dış mekan yüzeylerini koruma konusunda danışmanlık veren Jarvis, dondurucu soğuklar bastırmadan hemen önce uygulanabilecek son derece ucuz ve pratik bir "kendin yap" formülü paylaştı. Karışımın çalışma mantığını açıklayan uzman, formüldeki alkolün suyun ve buzun donma noktasını hızla düşürdüğünü, bulaşık deterjanının ise buz tabakasının zemine tutunmasını engelleyerek kayganlığı ortadan kaldırdığını vurguluyor.

EVDE NASIL HAZIRLANIR VE UYGULANIR?

Zemine zarar vermeden yüzeyleri saniyeler içinde güvenle yürünebilir hale getiren karışımı hazırlamak için 2 ölçek su, 1 ölçek izopropil alkol ve bir miktar sıvı bulaşık deterjanını bir sprey şişesinde birleştirip iyice çalkalamak yeterli oluyor.

Hazırlanan bu karışım, özellikle don ve gizli buzlanma başlamadan önce kapı önlerine, merdivenlere ve araba yollarına püskürtüldüğünde koruyucu bir kalkan oluşturuyor. Dekoratif veya özel kaplamalı zeminlerde bile gönül rahatlığıyla kullanılabilen bu yöntem, hem maliyetsiz oluşuyla hem de yüzeyleri aşındırmamasıyla kış aylarının en pratik kurtarıcısı olarak öne çıkıyor.