Televizyon ekranlarında cumartesi akşamı reyting yarışı hız kesmeden devam etti. Güller ve Günahlar, Mercan Köşk ve MasterChef Türkiye'nin öne çıktığı gecede hangi yapımın zirvede yer aldığı merak konusu oldu. 19 Eylül 2026 tarihli reyting sonuçları açıklandı.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Total kategorisinde zirvenin sahibi Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar oldu. Dizinin özet bölümü ikinci sırada yer alırken, ATV'de ekrana gelen Mercan Köşk üçüncü oldu.

Güller ve Günahlar Güller ve Günahlar (Özet) Mercan Köşk

AB REYTİNG SONUÇLARI

AB grubunda da zirve değişmedi. Güller ve Günahlar ilk sırada yer alırken, MasterChef Türkiye ikinci, Mercan Köşk ise üçüncü sıraya yerleşti.

Güller ve Günahlar MasterChef Türkiye Mercan Köşk

ABC1 REYTİNG SONUÇLARI

ABC1 kategorisinde de gecenin birincisi Güller ve Günahlar oldu. Mercan Köşk ikinci sırada, MasterChef Türkiye ise üçüncü sırada yer aldı.

Güller ve Günahlar Mercan Köşk MasterChef Türkiye

Böylece Güller ve Günahlar, 19 Eylül Cumartesi akşamında Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında zirvede yer aldı.