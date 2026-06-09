Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 13 Haziran Cumartesi günü Türkiye genelinde 81 il ve 920 ilçede gerçekleştirilecek. Sınava yurt içinde 1 milyon 22 bin 104 öğrenci katılırken, yurt dışında 8 ülkedeki 11 sınav merkezinde 554 aday ter dökecek. Böylece sınava girecek toplam öğrenci sayısı 1 milyon 22 bin 658 olacak.

MEB'DEN İLK KEZ BESLENME PAKETİ UYGULAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl ilk kez öğrencilerin sınavın iki oturumu arasındaki mola sürecini daha verimli geçirmeleri amacıyla beslenme paketi dağıtacak. Paketlerde kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve su yer alacak.

PAKETTEN YARARLANACAK ÖĞRENCİ SAYISI NETLEŞTİ

Başvuru sürecinde e-Okul sistemi üzerinden talepte bulunan velilerin çocuklarına verilecek beslenme paketlerinden yararlanacak öğrenci sayısı belli oldu. Buna göre sınava katılacak adayların yaklaşık yüzde 91'i, yani 924 bin 191 öğrenci, iki oturum arasındaki molada bu destekten faydalanacak.

ÖĞRENCİLER TALEPLERİNE GÖRE YERLEŞTİRİLDİ

MEB, beslenme paketi talebinde bulunan öğrencilerin sınav yerleşimlerini buna göre planladı. Beslenme paketi istemeyen öğrenci sayısının 40'ın altında olduğu ilçelerde ise bu adaylar, aynı sınav binasında ancak farklı salonlarda sınava alınacak. Böylece beslenme paketi alan ve almayan öğrencilerin sınav düzeni ayrı şekilde organize edilmiş olacak.

YURT DIŞINDAKİ ÖĞRENCİLER DE FAYDALANACAK

Yurt dışında sınava katılacak öğrenciler için de beslenme paketi gönderilmesine karar verildi. Ancak lojistik nedenlerle paketlerde su bulunmayacak. Beslenme paketleri, sınav evraklarıyla birlikte ilgili merkezlere ulaştırılacak.