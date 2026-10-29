Birleşik Krallık genelinde etkili olan yağışlı ve rüzgarlı hava dalgası sıcaklıkları düşürürken, vatandaşlar merkezi ısıtmayı çalıştırmadan yaşam alanlarını sıcak tutmanın pratik yollarını araştırıyor.

Ekim ayının bitmesine iki gün kala, cumartesi gününe kadar soğuk havanın etkisini artırması beklenirken uzmanlar, yaklaşan kış öncesinde hanelerin basit tedbirlerle enerji tasarrufu sağlayabileceğini belirtti.

CAMLARA BALONLU NAYLON FORMÜLÜ

Enerji uzmanları, özellikle eski ve tek camlı binalarda ısının önemli bir kısmının pencerelerden kaybolduğuna dikkat çekti. Çift cam veya termal perdeler gibi uzun vadeli çözümlere bütçe ayıramayanlar için paketleme malzemesi olarak kullanılan balonlu naylonların (patpat) alternatif bir bariyer oluşturduğu ifade edildi.

Hava kabarcıklarının soğuk cam ile oda arasında yalıtım katmanı oluşturduğu, doğal ışığı kesmeden ısı kaybını yavaşlattığı aktarıldı. Uygulama için camın temizlenip hafifçe ıslatılmasının yeterli olduğu; suyun sağladığı yüzey gerilimi sayesinde yapıştırıcıya ihtiyaç duyulmadan naylonun sabitlenebildiği kaydedildi.

RADYATÖRLERİN ARKASINA FOLYO ÖNERİSİ

Isı kaybını önlemeye yönelik diğer yöntemler arasında kapı altları, süpürgelikler ve bacalarda hava akımını kesen sünger veya el yapımı şeritlerin kullanılması yer alıyor.

National Energy Action temsilcisi Sophie Burr, radyatörlerin ürettiği ısının yaklaşık yüzde 35'inin dış duvarlardan dışarı sızabildiğini belirterek, ünitelerin arkasına yerleştirilecek yansıtıcı folyoların sıcaklığı odaya geri kazandıracağını ifade etti.

'HAVALANDIRMA NOKTALARINI KAPATMAYIN' UYARISI

Tüketici hakları kuruluşu Which? enerji editörü Emily Seymour ise yalıtım yapılırken hava akışının tamamen kesilmemesi gerektiğini bildirdi. Seymour, bina menfezlerinin ve aspiratörlerin kapatılmasının içeride neme ve küfe yol açacağını, sağlıklı hava sirkülasyonunun korunmasının zorunlu olduğunu belirtti.