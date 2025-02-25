AKP’nin kongresi tamamlanırken gözler Meclis grubu ve kabinede yapılacak değişikliklere çevrildi. Kulislerde çeşitli senaryolar dile getirilirken, konuşulanlardan biri de AKP'nin 'seçim hazırlığı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, AKP’ye diğer partilerden milletvekili katılımlarının devam edeceği belirtilirken, kulislerde asıl hedefin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı için 360 çoğunluğuna ulaşarak Meclis’ten seçim kararı çıkarmak olduğu belirtiliyor.

Cumhur İttifakı cephesinde (AK Parti, MHP, Hüda-Par ve DSP) son katılımlarla birlikte sandalye sayısı 324’e ulaşmış durumda. Yeniden Refah Partisi’nin destek vermesi durumunda ise bu sayı 328’e çıkıyor. Ancak bu sayı Meclis’ten seçim kararı alınmasında yeterli olmuyor.

Seçim kararı alabilmek için 360 milletvekilinin oyu gerektiğinden, önümüzdeki günlerde bazı bağımsız milletvekillerinin yanı sıra, Gelecek, DEVA ve İyi Parti’den yeni katılımların olabileceği belirtiliyor. AK Parti yönetimi de partiye katılımlar konusunda kapıları açık tutmaya devam edecek.

SEÇİM TARİHİ OLARAK 2027

Parti kulislerinde bir süredir muhalefetin erken seçim taleplerine 2027 sonbaharı işaret edilerek karşılık veriliyordu.

Hatta seçim için 7 Kasım 2027 tarihi dillendirilmeye başladı.

Muhalefetin 2026’dan sonraya kalan seçim için Meclis’ten alınacak bir karara destek vermeyeceklerini söylemesine rağmen, AKP yönetimi, “Günü geldiğinde hiç kimse seçimden kaçamaz. Bunu millete anlatamazlar. O nedenle şu anda en mantıklı yol, 2027 sonbaharında seçim yapılması olacaktır" diyor.