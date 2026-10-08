Cumhur İttifakı ortağı DSP’nin Genel Başkanı Önder Aksakal, son dönemde gündeme gelen yolsuzluk soruşturmaları üzerinden dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Aksakal, yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturmaların toplumun devlete ve adalete olan güvenini zedelediğini belirterek, “Millet ile devlet arasındaki güven köprüsünün yıkılması tehlikesi var. Özellikle yolsuzluklara dair ‘ucu nereye varırsa varsın’ anlayışıyla yürütülen soruşturmalar sürecinde yaşanan dalgalanmalar, toplumun devlete ve adalete olan inanç duygularını aşındırmaktadır. İşin çivisi çıkmak üzeredir” dedi. Aksakal, TBMM’de yaptığı açıklamada yolsuzluk iddialarıyla ilgili milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarının da ele alınmasını istedi. Milletvekillerinin dokunulmazlık zırhının arkasına saklanmaması gerektiğini belirten Aksakal, suç iddialarının makam ve parti ayrımı yapılmadan yargı önüne taşınması çağrısında bulundu.

‘PARTİSİNE BAKILMASIN’

Meclis Başkanlığı’na da çağrı yapan Aksakal, savcılık ve mahkemelerde yürütülen yolsuzluk soruşturmalarıyla bağlantılı milletvekilleri hakkında TBMM’de bekleyen fezlekelerin Genel Kurul gündemine alınmasını istedi.

Aksakal, “Meclis Başkanımız bu konuda ilk adımı atmalı. Savcılıklardaki ve mahkemelerdeki yolsuzluk dosyalarıyla ilintili olan milletvekilleri hakkında Meclis’te bekleyen fezlekeler, hangi partiye mensup olduklarına bakılmaksızın derhal Genel Kurul gündemine getirilmelidir” ifadelerini kullandı.