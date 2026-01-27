MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Örgüt üyeliği yok" dediği dosyada 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi Ahmet Özer'e. Karardan dakikalar sonra Bahçeli'nin aradığını anlattı Özer.

MHP lideri Bahçeli'nin Ahmet Özer'e verilen ceza hukuksuz temyizde bozulmalı çıkışı Cumhur içerisinde yargıya iki farklı bakışı özetleyen cümleler geçti kayıtlara.

CUMHUR İTTİFAKININ ARASINA YARGI MI GİRDİ?

Madalyonun bir yüzünde Bahçeli'nin sert mesajları diğer yüzünde ise peş peşe atılan yargı adımları. Yanıtı aranan soru da yargı kararları Cumhur İttifakının arasına mı girdi?

Dikkat çeken bir diğer çıkışta MHP'li Milletvekili Feti Yıldız'dan geldi. O da Silivri'de Aziz İhsan Aktaş dosyasının görülmesine saatler kala sosyal medyadan mesaj verdi.

Yıldız "Keşke mevzuat müsait olsa da duruşmalar canlı yayınlanabilseydi" dedi.

Yıldız'ın açıklamasına yanıt CHP Lideri Özgür Özel'den geldi. Özel, "'Keşke' diyor ya keşkek yapmaktan daha kolay. Canı keşkek istiyorsa, keşkek bizden olsun Egeliyiz. 'Keşke' demesin, şu kanunu getirsin" dedi