Metropoll Araştırma şirketi, Haziran 2026 dönemine ait anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Siyasi liderlerin görev performanslarına yönelik seçmen eğilimlerini mercek altına alan araştırmada, katılımcılara ilk olarak "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Elde edilen Türkiye geneli sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylayanların oranı yüzde 44,5'te kalırken, onaylamayanların oranı yüzde 51 olarak belirlendi. Anketin en çarpıcı sonucu ise MHP seçmeninin yanıtları oldu.

MHP SEÇMENİNİN YÜZDE 40'I ONAYLAMIYOR

T24'ün aktardığı araştırma sonuçlarında, Cumhur İttifakı ortaklarından MHP'nin seçmen eğilimlerine dair veriler öne çıktı. 14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçimi'nde MHP'ye oy verdiğini beyan eden seçmenlerin yüzde 60'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev tarzını onayladığını belirtirken, yüzde 40'ı ise onaylamadığını ifade etti. Diğer partilerin seçmen kırılımları incelendiğinde ise Erdoğan'ın görev yapış tarzına kendi partisi olan AKP seçmeninden gelen destek yüzde 81,1 olarak ölçüldü. Buna karşın CHP seçmeninin yüzde 83,4'ü, İYİ Parti seçmeninin ise yüzde 88,8'i Erdoğan'ın görev tarzını onaylamadığını yönünde görüş bildirdi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN PERFORMANSINA YÜZDE 50,7 DESTEK

Ankette, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ana muhalefet liderliği performansı da seçmenler tarafından değerlendirildi. Türkiye genelinde Özgür Özel'in görev yapış tarzını onaylayanların oranı yüzde 50,7 olurken, onaylamayanların oranı yüzde 43,1 seviyesinde kaldı. Kendi seçmen tabanından güçlü bir destek alan Özel'e, CHP seçmeninin yüzde 83,8'i olumlu puan verdi. Araştırmada dikkat çeken bir diğer unsur ise Cumhur İttifakı seçmeninin Özel'e yaklaşımı oldu. Ankete katılan AKP seçmeninin yüzde 29,5'i ile MHP seçmeninin yüzde 32,3'ü, Özel'in genel görev performansını olumlu bulduğunu kaydetti.