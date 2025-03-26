İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırıldı.

Bunun üzerine İBB Meclisi, başkanvekilliği görevi için bugün seçime gitti. CHP'nin adayı Nuri Aslan 177 oyla İBB'nin Başkanvekili oldu.

Aslan'ın rakibi AKP'nin adayı Zeynel Abidin Okul ise 125 oyda kaldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, seçimden sonra yaptığı paylaşımda ise dikkat çeken bir ayrıntıya yer verdi. Çelik, İBB Başkan Vekili seçiminde Cumhur İttifakı'ndan bir Meclis Üyesi'nin CHP'nin adayı Nuri Aslan'a oy verdiğini açıkladı.

ÇELİK'TEN ÜYEYE TEŞEKKÜR

Çelik'in paylaşımı şöyle:

"Bugün yapılan İBB Başkan Vekilliği seçiminde birlik içerisinde Nuri Aslan’a oy veren 174 CHP, 2 bağımsız meclis üyesine teşekkür ederim.

Ayrıca Ramazan Ayında hak yenmesini içine sindiremeyen ve 1 kişi de olsa içlerinde vicdanlı insanların da olduğunu kanıtlayan Cumhur İttifakı Meclis Üyesi’ne de teşekkür ederim."