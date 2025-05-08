Ser Araştırma 2-5 Mayıs tarihleri arasında, 26 ilde 2 bin 10 seçmenle CATİ( Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
Anketin güven aralığı yüzde 95, hata payı ise ± yüzde 1,95 olarak belirlendi.
CHP BİRİNCİ PARTİ
Ankette CHP yüzde 33,9 ile birinci parti olurken AKP'nin oy oranı yüzde 30,5'te kaldı.
MHP'YE BARAJ ŞOKU
DEM Parti'nin oy desteği yüzde 9,6 olurken MHP'nin yüzde 7'lik seçim barajına çok yakın olduğu ve yüzde 7,1 destek aldığı görüldü.
Diğer partilerin oy oranları şöyle:
ZAFER yüzde 6,2
YRP yüzde 5,2
İYİ Parti 3,9
TİP 1,6
Diğer yüzde 2,0
AKP VE MHP 2 YILDA YÜZDE 12'YE YAKIN ERİDİ
14 Mayıs seçimlerine "Cumhur İttifakı" olarak giren AKP ve MHP yüzde 49,50 oy alırken AKP yüzde 36,30, MHP ise yüzde 10,30 oy almıştı.
Son anketle birlikte AKP ve MHP'nin oy desteği yüzde 37,6'da kalırken son 2 yılda yüzde 11,9 eridikleri görüldü.