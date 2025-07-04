Son zamanlarda iktidara yönelik eleştirileriyle gündem olan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, asgari ücrete zam yapılmaması ve memur-emekli maaşlarına yapılan zam oranlarına tepki gösterdi.

Destici, "En düşük çalışma ücreti olan asgari ücrete artış yüzde 0.006 aylık SSK Bağkur emekli maaş zammı yüzde 16,67, 6 aylık memur zammı yüzde 15,57, yıllık bazda enflasyon yüzde 35.0, kira artış oranı 43,2. Allah aşkına bu hesabı nasıl yaptınız? Bir anlatın da biz de anlamaya çalışalım. Soran olursa, Enflasyonu azdıran en önemli kalemlerden birisi kira artışı derler!" ifadesini kullandı.