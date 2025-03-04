Geçtiğimiz hafta teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın terör örgütü PKK’ya silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısı yapmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin telefon trafiği sürerken siyasetçilerden de peş peşe değerlendirmeler geliyor. Gazeteci Murat İde, Erdoğan’ın sürece dair mesafeli duruşunun dikkat çektiğini söyledi.

SÖZCÜ TV Para Politika sunucusu gazeteci Özlem Gürses konuğu gazeteci Murat İde'ye "Binali Yıldırım, Erdoğan'la çok yakın siyaset yürütmüş bir isim. Anayasa'da vatandaşlık tanımının değişmesinden söz ediyor. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesinden söz ediyor.Bir yandan bu oluyor, MHP'li Feti Yıldız, 'Bazı insanlar saçmalıyor boşluktan, biz de bunları not alıyoruz' diyebiliyor. Ya da Mehmet Uçum, 'Böyle bir vatandaşlık ya da yerinden yönetim tartışması yok, bu bir çözüm süreci falan değil bu bir terörsüz Türkiye süreci' diyor. Acaba iki ittifak ortakları arasında da fikir ayrılıkları var?" sorusunu yöneltti.

SÖZCÜ TV Para Politika programına katılan gazeteci Murat İde, "Bir fikir ayrılığından ötürü sayın Bahçeli'nin yaptığı ilk açıklamada, o dönem bir TV'de program yapıyordum. İktidara yakın gazeteci grubuyla... Onların ilk andaki ifadeleri, sayın Cumhurbaşkanı'nın Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan Meclis'e gelsin, konuşsun' çağrısından bilgisi olduğu iddia ettiler. Ben de aksini iddia ettim. Sonra iki gün sonra benim bilgimle örtüştüler. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu derece ileri bir çağrıdan bilgisi yok." dedi.

"CUMHURBAŞKANI İLGİNÇ ŞEKİLDE MESAFELİ DURUYOR"

İde şu ifadeleri kullandı:

-Benim başından bu yana işaret ettiğim nokta o. Sayın Cumhurbaşkanı ilginç şekilde mesafeli duruyor. Sayın Cumhurbaşkanı bu süreci çok içselleştirmiş gibi durmuyor ya da içselleştirmemiş gibi durmamayı oynuyor. İkisinde biri. Sonuç itibariyle mesafeli bir duruşu var.

-Böyle meselenin çözümüyle ilgili bu kadar ciddi, cesaret gerektiren, cesareti tırnak içinde söylüyorum, sayın Cumhurbaşkanı mutlaka duyguyla besler.

-Bir önceki dönemde 'Analar ağlamasın, evlatlarımız ölmesin' gibi duygu yüklemeleri yapardı.

BAHÇELİ'NİN TELEFON TRAFİĞİNDE DİKKAT ÇEKEN CÜMLE

-Son bir iki gündür Sırrı Süreyya Önder, Bakırhan vs Bahçeli ile yaptıkları telefon konuşmasında bir cümleden bahsediyorlar. Sayın Bahçeli, 'Türkiye'yi birlikte demokratikleştireceğiz' dediğini söylediler.

"BU CÜMLE DOĞRUDAN AK PARTİLİLERİN CÜMLESİ"

Ben o cümlenin Bahçeli'ye ait olup olmadığı konusunda tereddütteyim. Bu cümle doğrudan AK Partililerin cümlesi. Yıllarca hangi işi sorun olarak görseler hep bu cümleyi kurdular.