31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den seçildikten sonra AKP’ye geçen Mustafa Güzel’in yönettiği Karkamış Belediyesi’nde AKP’lilerin Suriye'nin Cerablus Belediyesi ile kardeş belediye önerisi ve belediyeye ait olan ve düğün salonunun otel ve konaklamaya dönüştürülmesi için İller Bankasından 32 milyon kredi kullanılması talebi AKP’lilere karşı CHP ve MHP’li meclis üyelerinin red oyuyla kabul edilmedi.

KARDEŞ BELEDİYE VE 32 MİLYONLUK KREDİ TALEBİ GÖRÜŞÜLDÜ

3 AKP, 3 CHP, 5 MHP’li meclis üyesinin olduğu 11 kişiden oluşan Karkamış belediye meclisi mart ayı meclis toplantısını yaptı. Belediye, Suriye'nin Halep ili, Cerablus ilçe belediyesi ile Karkamış Belediyesi arasında ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi, Kültür Sanat ve Spor gibi faaliyetler ve projeler geliştirmek, ihtiyaç fazlası araç, gereç, makine ve teçhizat bakımından yardımlaşmak, arsa, bina ve benzeri tesisler yapma amacıyla kardeş belediye olması ve belediyeye ait olan ve düğün salonu olarak kullanılan yerin düğün salonu kapsamından otel ve konaklamaya dönüştürülmesi için İller Bankasından bankasında 32 milyon kredi kullanılması talepleri görüşüldü.

AKP’NİN ÖNERİSİNE MHP’DE RED OYU VERDİ

Mecliste yapılan görüşmelerin ardından önergeye AKP’den 3 meclis üyesi MHP’nin ise 5 üyesinden sadece 1 evet oyu verirken CHP’nin ve MHP’lilerin ise red oyu vermesi ile AKP’lilerin kardeş belediye ve 32 milyonluk kredi taleplerinin reddedildiği öğrenildi.

“20 MİLYONLUK KREDİ TALEBİNE ONAY VERMİŞTİK”

Belediyenin menfaatlerini gözeterek AKP'lilerin önergelerini reddettiklerini belirten Karkamış Belediyesinin CHP’li meclis üyesi Erdal Danabaş, “Önergeyi meclisten geçirmediğimiz için AK Partililer, dünden bu yana bizlere karşı bir linç kampanyası başlatmış durumda. Düğün salonuyla ilgili bundan iki ay önce düğün salonunun otele çevrilmesi için başkana 20 milyonluk kredi kullanması için yetki vermiştik. Burayı 30 yataklı otele çevrilmek isteniyor. Otelin gider listesini çıkarmışlar ancak altında herhangi bir imza bile yok, 2 milyon 100 bin TL’ye sadece proje bedeli yazılmış. Daha önce Şahinbey belediyesiyle kardeş olmak önerisi getirilmişti 11 meclis üyesi olarak evet oyu vermiştik. Memlekete faydalı olacak işleri kabul ediyoruz ancak daha önce 20 milyonluk kredi kullanımı talebine onay vermemize rağmen bu seferde 32 milyonluk kredi talebiyle birlikte 52 milyon faizle birlikte 100 milyon eder bu parayı belediye ödeyemez. Belediyenin bütçesi belli satacak ya da imara açılacak bir yerde yok. Ondan dolayı bu talepleri reddetme kararı aldık” ifadelerini kullandı.