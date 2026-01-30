En düşük emekli aylığı için belirlenen rakam, hem parti tabanında hem de Meclis kulislerinde tartışma yarattı.

AKP ve MHP’de emeklilere yönelik düzenlemenin yetersiz kaldığı yönündeki rahatsızlık açık şekilde dile getiriliyor.

Parti yöneticileri ile milletvekilleri, milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş politikasının seçmen nezdinde ciddi bir kırılmaya yol açtığını ifade ediyor.

Özellikle hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon karşısında açıklanan en düşük emekli aylığının “kabul edilebilir seviyenin altında kaldığı” vurgulanıyor.

Kulislerde, emeklilerin uzun süredir iktidardan somut bir iyileştirme beklediği ancak bu beklentinin karşılanmadığı konuşuluyor.

Cumhur İttifakı içinde, emekli maaşlarına ilişkin güçlü bir adımın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılacağı yönünde beklenti oluştuğu, ancak yeni bir düzenleme sinyali gelmemesinin parti tabanında hayal kırıklığı yarattığı belirtiliyor.

Bazı milletvekilleri, “Bu konu sahada sürekli karşımıza çıkıyor, anlatmakta zorlanıyoruz” değerlendirmesinde bulunuyor.

‘SEÇMEN KAYBI RİSKİ’ UYARISI

Kulislerde öne çıkan başlıklardan biri de emeklilerin oluşturduğu geniş seçmen kitlesi. İktidar cephesinde, emeklilerin yalnızca ekonomik değil siyasi olarak da mağdur edildiği algısının güçlendiği ifade ediliyor.

Bu tablonun, yaklaşan seçim süreçlerinde Cumhur İttifakı açısından ciddi oy kayıplarına yol açabileceği uyarıları yapılıyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, AKP ve MHP içinden bazı isimler, mevcut maaş politikasının sürdürülebilir olmadığını belirterek emeklilere yönelik ek düzenlemelerin kaçınılmaz hale geldiğini savunuyor.

Ancak ekonomi yönetiminin tutumu ve bütçe dengeleri gerekçesiyle yeni adımların ertelendiği de kulislerde dile getiriliyor.