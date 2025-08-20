Yeni açılım süreci kapsamında Meclis’te kurulan araştırma komisyonuna ilişkin tartışmalar, Cumhur İttifakı içinde de görüş ayrılıklarını gün yüzüne çıkardı. MHP kulislerinden yansıyan bilgilere göre, parti yönetimi AKP’nin sürece ilişkin tutumundan rahatsız.

MHP kulislerinde, AKP’nin sürece yönelik tavrının yeterince kararlı olmadığı yönünde eleştiriler öne çıkıyor.

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, MHP cephesinde, kamuoyunda oluşan kaygıların AKP tarafından göz ardı edildiği, sürecin yönetiminde net ve güçlü bir iradenin ortaya konulmadığı görüşü ağırlık kazanıyor.

ŞEFFAFLIK BEKLENTİSİ

İttifak ortağına yönelik eleştirilerde bulunan bazı MHP kaynakları, “AKP, sürece yeterince sahip çıkmıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

Parti içinde, araştırma komisyonunun çalışmalarının, sürecin geleceğini belirlemede kritik rol oynayacağına dikkat çekiliyor.

Cumhuriyet’in ulaştığı kaynaklara göre, araştırma komisyonu çalışmaları sürecin geleceği açısından kritik önem taşıyor.

Komisyonun sağlıklı işlemesi ve toplumda güven tesis etmesi gerektiğini belirten kaynaklar, aksi halde sürecin kamuoyunda tepkiye yol açabileceğini vurguluyor.

Parti içinde ayrıca, AKP’nin süreci daha çok teknik bir zeminde yürütmek istemesi eleştirilirken, MHP’nin siyasi kararlılık ve şeffaflık beklentisi öne çıkıyor.

AKP, SÜRECİN KONTROLLÜ İLERLEDİĞİNİ SAVUNUYOR

AKP kanadında ise komisyon çalışmalarının normal seyrinde olduğu ve sürecin kontrollü bir şekilde ilerlediği savunuluyor.

İktidar partisi, komisyonun görevini yerine getirdiğini ve kamuoyuna gerekli bilgilendirmenin yapılacağını belirtiyor.

Ancak, AKP’nin temkinli tutumunun, Cumhur İttifakı ortakları arasında “öncelik” tartışmasına yol açtığı ifade ediliyor.

İttifak içindeki ayrışmanın önümüzdeki dönemde hem komisyonun çalışmalarına hem de genel siyasi gündeme yansıyabileceği belirtiliyor.

Kulislerde, Cumhur İttifakı’nın geleceğine ilişkin dengelerin de bu tartışmalardan etkilenebileceği konuşuluyor.