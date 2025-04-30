Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

'DEM PARTİ DERHAL KAPATILMALI'

Terörle mücadele için ilk olarak DEM Parti'nin kapatılmasını gerektiğini söyleyen Destici, "Kimse tarihin en alçak suç örgütünün günahlarını, demokrasi paravanının arkasına saklamaya çalışmasın. Hiçbir örtü, PKK'nın günahlarını gizlemeye yetmez. Bütün bunların müsebbibi legal görünümlü illegal yapı olan PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ve türevleri bir kez daha açılmamak üzere kapatılmalıdır. Terörle mücadelenin en önemli ayaklarından birisi budur. Bir kez daha kararlı bir şekilde vurguluyoruz ki terörle müzakere olmaz, mücadele olur ve terörün tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele edilerek terör yok edilir" diye konuştu.

'YA KOMŞU YA BİZ KESERİZ'

İmralı sürecine de değinen Mustafa Destici, “Son dönemde, İmralı'dan gelecek bir açıklama ve terör örgütünün sözde fesih kararıyla ilgili bir beklenti yaratıldı. Bu süreçte DEM Parti heyetine de birtakım misyonlar atfedildi. Ancak biz en başından beri bu oyuna karşı durduk ve bugün yaşanan her gelişme, haklılığımızı bir kez daha gözler önüne sermektedir. Terör örgütünün Meclis'teki uzantıları tarafından yapılan açıklama tam bir hadsizlik örneğidir. 15 Şubat'ta yapılacak sözde açıklama, Kuzey Irak bölgesel yönetimi ile yapacakları görüşme nedeniyle ertelenmiş. Bu densizlik bizim aklımızla, sabrımızla alay etmektir. Hayırdır efendiler; Türkiye'nin meselesini sen hangi hakla, hangi sıfatla ve hangi yetkiyle başka bir ülkenin politik aktörleriyle görüşüyorsun? Sen bu bağın üzümü müsün, yoksa komşunun bağına dal mı uzatıyorsun? Komşunun bağına dal uzatırsan o dalı ya komşu keser ya biz keseriz. Barzani ve hele hele Talabani kim oluyor ki örgüt üzerinde bu kadar etkili olduklarına inanarak bu görüşme trafiğini yapma ihtiyacı hissediyorsunuz? Buradan herkese sesleniyorum; biz Büyük Birlik Partililer, Alperenler olarak bu sürece yekten karşıyız ve sizi uyarıyoruz. Kem alatla kemalat olmaz. Bu yanlıştan ivedilikle dönülmelidir" açıklamasında bulundu.

BAHÇELİ: DEM PARTİSİ TÜRKİYE PARTİSİ OLMAYA AZİM GÖSTERİYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yaptığı yazılı açıklamada Suriye'nin Kamışlı kentinde PYD'nin organizasyonuyla düzenlenen konferansa tepki göstermiş, DEM Parti'ye de çağrıda bulunmuştu.

Bahçeli, "Bölücü talepler dillendirilmiş, Suriye’nin siyasi ve toprak bütünlüğünün hilafına kararlar alınmıştır. Türkiye partisi olma istikametinde azim ve sabırla mesafe alan DEM Parti’nin Kamışlı’da oynanan oyuna tepki göstermesi tutarlılık gereğidir. Özellikle halen yaşam mücadelesi veren, umut verici haberler almak istediğim ve Rabbim’den şifa bulmasını niyaz ettiğim DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in emekleri ve bugüne kadar atılan müşterek adımlar heba edilmemelidir" ifadelerini kullanmıştı.