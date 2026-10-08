Veri analisti Murat Kızılboğa, eylül ayında Erzurum genelinde yapılan "Bu pazar seçim olsa" anketinin sonuçlarını yayımladı. Geçmiş seçimlerde Cumhur İttifakı'nın en fazla oy aldığı iller arasında bulunan Erzurum'daki seçmen tercihleri ölçüldü. Anket verilerinde siyasi partilerin oy değişimleri hesaplandı.

AKP'DE 7 PUANLIK OY KAYBI

Araştırma sonuçlarına göre, bir önceki genel seçimde Erzurum'da yüzde 43,32 oy alan AKP'nin oranı yüzde 35,9'a geriledi. Veriler karşılaştırıldığında, AKP'nin il genelindeki oy kaybı 7,42 puan olarak kayda geçti.

MHP İKİNCİ SIRADA, OYU DÜŞTÜ

Erzurum'da en çok oy alan ikinci parti konumundaki MHP'nin de oy oranında düşüş görüldü. Bir önceki genel seçimde yüzde 16,67 oranında oy alan partinin anket sonucu yüzde 15,5 olarak ölçüldü. Buna göre MHP 1,17 puan oy kaybetti.

YRP VE DEM PARTİ OYLARINI ARTIRDI

Ankette Yeniden Refah Partisi (YRP) ve DEM Parti'nin oy artışları tablolara yansıdı. Önceki genel seçimde yüzde 4,92 oranında oy alan YRP, anket verilerine göre oranını yüzde 12,8'e çıkardı ve 7,88 puanlık bir artış kaydetti. Bir önceki seçimde yüzde 9,9 oy alan DEM Parti'nin (Yeşil Sol Parti) güncel oy oranı ise 3,1 puan artışla yüzde 13,2 oldu.

DİĞER PATİLERİN OY ORANLARI

Aynı anket çalışmasında YENİ Parti'nin oy oranı yüzde 8,9 olarak belirlendi. İYİ Parti yüzde 5,2, Zafer Partisi ise yüzde 3,9 oy oranında kaldı. Diğer partilerin toplam oy oranı ise yüzde 4,6 olarak hesaplandı.

MECLİS'E GİRECEK MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI

Açıklanan anket sonuçlarının genel seçimlere yansıması durumunda, Erzurum'un çıkaracağı milletvekillerinin partilere göre dağılımı şu şekilde sıralandı:

AKP: 2

MHP: 1

DEM Parti: 1

YRP: 1