Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı, BBP lideri Mustafa Destici kadınlar için ayrı hastane ve üniversite istedi, büyük tepki çekti. Destici “Kadınlarımızı sosyal, psikolojik ve kültürel baskıdan korumak için kadın hastaneleri ve kadın üniversiteleri kurulmalı” dedi.

Destici 3 çocuk da istedi ve "Üç çocuğu olana ev ve araç alımında indirim yapılsın, faizsiz kredi verilsin. Çocuğu olan kadınlar günde 2 saat daha az çalışsın" dedi.

KIZINI HATIRLATTILAR

Destici’ye sosyal medyadan “Kadınlara özel yol, kaldırım ve market de yapın. Afganistan’a mı özendiniz. Bu beyefendiyi açlık sınırı ilgilendirmiyor mu?” tepkileri geldi. “Kızı sınava girmeden Meclis’te işe başladı” hatırlatması da yapıldı. Destici’nin kızı Özgül Hilal Destici, Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda “programcı” kadrosundan iş başı yapmıştı. Destici, “Burada gayriahlaki bir durum yok. Meclis’teki 5 bin personel hangi yönetmelikle girmişse benim evladım da öyle girdi. Bir ayrıcalıkla girmedi” dedi.

'ADIM ADIM HAREM SELAMLIK GİRİŞİMİ'

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka “Bu Taliban anlayışıdır, kadınları tecrittir. Adım adım harem selamlıktır” dedi. Nazlıaka şunları söyledi: “Bu öneri eşit yurttaşlık ilkesine meydan okuma harem selamlık girişimidir. Daha önce de kadın plajları, mor vagonlar, pembe taksiler denediler. Şimdi de eğitim ve sağlıkta ayrışma istiyorlar. Mümkün olsa kadınları mor bir gezegene yollayacaklar Bu anlayış kadına tecrittir. Kadınlar ayrı yerler değil, eşit haklar, eşit temsil, güvenli, özgür ve adil bir yaşam istiyor.

'BU BEYEFENDİNİN HAYAT PAHALILIĞI UMRUNDA MI?

- Bu uygulama Afganistan’da vardı. Şimdi kadınlar okula dahi gidemiyor.

- Acaba ekonomi asgari ücret emekli maaşı hakkında bir fikriniz var mı?

- Tek dert bu mu? Enflasyon ne olacak? Bu beyefendiyi hayat pahalılığı, açlık sınırı ilgilendirmiyor mu? Geçim derdi sona erecek mi? Kalkınan bir ülke olacak mıyız? Bunlara da kafa yorsanız iyi olur. Adam her hafta istikrarlı biçimde saçmalıyor, çizgisini hiç bozmadı.

- Yakında kızı için de kadın meclisi isteyecek galiba, yolunu yapıyor.