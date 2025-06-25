BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında Diyarbekirspor’un, 2025-2026 sezonundan itibaren ismini ‘Kobani Spor’ olarak değiştirdiğini açıklaması ile ilgili konuştu.

Destici “Diyarbekirspor geçen gün yaptığı açıklamada ‘TFF 3’üncü lig 2’nci grupta mücadele edecek olan kulübümüz ‘Diyarbekirspor’ tarihi bir karara imza atarak, yeni sezona ‘Kobani Spor’ ismi ile devam etme kararı almıştır’ dedi ve resmi adreslerinde yayınlandı. Kobani, Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin terör örgütü olarak tanıdığı PKK’nın uzantısı YPG’nin, PYD’nin kontrolündeki bir bölgedir. 8-10 bin terör örgütü üyesinin kontrol ettiği bir bölgedir. Bu nedir Allah aşkına? Bu bölücülük, devlete millete ihanet değil de nedir? Bütün bunları yaparken sözde Terörsüz Türkiye’de çözüm sürecine atıfta yapılarak bu açıklamalar yapılıyor. Bunlar cesaretlendiriliyor. Küçük ve masum bir girişim gibi gösterilmeye çalışılsa da bu karar sadece bir isim değişikliği değildir. Doğrudan doğruya Türkiye Cumhuriyeti’nin milli birliğine, toprak bütünlüğüne ve anayasal düzenine karşı organize edilen ayrılıkçı projenin bir parçası olarak okunmalıdır. PKK’nın siyasi ve kültürel aparatları üzerinden yıllardır adım adım örülen kurbağa haşlaması stratejisinin yeni ve sinsi adımlarından birisidir. Bu vaziyet bir milletin birliğini ve anayasal eşitliğini reddeden açık bir bölücülüktür. Herkes bilsin ki, doğusuyla batısıyla kuzeyiyle güneyiyle ülkemizin her bir karışı Anadolu, Rumelisi, Trakyasıyla beraber Kürdüyle Türkmeniyle Alevisiyle Sunnisiyle büyük Türk milletinindir. Ne devletimizin adına ne bayrağımızın yanına ne dilimize ne de vatanımıza asla ortak kabul etmedik ve etmeyiz. Futbol Federasyonu bu kararı derhal reddetmeli, devlet ise bu tür sembolik saldırılara karşı reflekslerini en açık bir şekilde göstermelidir” ifadelerini kullandı.