HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile başlatılan yeni 'süreç'le ilgili konuştu.

Yapıcıoğlu, devlet yetkilileri ile terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan arasındaki görüşmelerin yaklaşık 1 yıldır devam ettiğini söyledi.

'YENİ ÇÖZÜM SÜRECİ ÇOKTAN BAŞLADI, HABERLERİ YOK'

Yapıcıoğlu, “Yeni bir çözüm süreci başlayacak mı?” sorusuna verdiği cevapta “Bence süreç başladı. Yaklaşık bir yıldır Abdullah Öcalan ile Türk istihbaratı arasında görüşmeler yapılıyor. Görünüşe göre bir aşamaya gelindi. Ancak siyasetçilerin çoğu bundan kapsamlı olarak haberdar olmayabilir” ifadelerini kullandı.

'1 YILDIR ÖCALAN İLE GÖRÜŞÜLÜYOR'

Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw'a konuşan Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

“Yaklaşık bir yıldır Türkiye devleti ile Abdullah Öcalan görüşmeler yapıyor, birbirleriyle temas halindeler ve bu konular hakkında konuşuyorlar. Abdullah Öcalan’a giden heyetlerin de kendisine gerekli bilgileri ve detayları aktardığını düşünüyorum. Bu mesele mutlaka konuşulmuştur. Silahlar nereye bırakılacak? Kim bırakacak? Silah bırakanlar nereye gidecek? Bunlar mutlaka ele alınan konulardır. Belki bir mekanizma üzerinde çalışılıyordur.

Bu sadece Türkiye ve PKK arasında ya da Türkiye devleti ile Abdullah Öcalan arasında bir mesele değil. Bana göre bazı uluslararası taraflar da bu süreçte yer alıyor. Başta da belirttiğiniz gibi eğer silahsızlanma gerçekleşirse bunun Irak üzerinde de etkisi olacak. Aynı şekilde Suriye üzerinde de etkisi olacak. Yani her ne kadar süreç Türkiye’deki Kürtleri ve PKK’nın silahsızlanmasını ilgilendirse de, tüm bölgeyi etkileyen bir durumdur. İran, Irak, Bağdat merkezi hükümeti ve Şam yönetimi de bu sürece dahildir. Hepsi birbirine bağlı ve etkileniyor.

HÜDA PAR'DAN 'KAMP KURULSUN' ÖNERİSİ

Bence bu konuda bir yol bulunmuştur. Örneğin, Irak topraklarında ya da Suriye'ye de olabilir bir kamp kurulabilir, ancak bu kampın yönetimi PKK’nın elinde olmayacak. Belki de böyle bir kampın kurulması düşünülüyordur, ancak kamp sakinleri silahsız olacaktır. PKK’nın bazı üst düzey yetkilileri Avrupa’ya gönderilebilir ve bazı Avrupa ülkeleri onları kabul edebilir. Bu ihtimal de masada. Elbette ABD de bu süreçte yer alıyor çünkü onların da Suriye ve tüm bölge üzerinde hesapları var. Bu konuların mutlaka konuşulduğunu düşünüyorum, ancak detaylar henüz net değil ve açıklanmış değil. Eğer bizden görüş istenirse, öneri ve endişelerimizi de paylaşabiliriz."

ÖZEL, '1 YIL ÖNCE BAŞLADI' DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın çağrısının perde arkasına ilişkin bir yılı aşkın süredir müzakerelerin yürütüldüğünü, görüşmelere devlet adına birisi tam yetkili, dört kişilik bir heyetin eşlik ettiğini söylemişti.

Özel, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bir yandan bir yıldan aşkın süredir bir müzakereyi yürüteceksiniz. Yaptığınız, yapılan görüşmelere devlet adına birisi tam yetkili, dört kişilik bir heyet eşlik edecek. Bu konudan dakika dakika haberiniz olacak. Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesi, Yargıtay'dan üyeler, yüksek hakimlerin bulunduğu 20'nin üzerinde hukukçudan oluşan bir masa bir yerde çalışma yapıyor olacak, sizin bilginizle.”

YALANLAMA GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ise Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısının ardından Özgür Özel'in iddialarını yalanlamıştı.

DMM'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda şu ifadelere yer verilmişti:

"Bir yıla aşkın süredir müzakere yürütülüyor. Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesi, Yargıtay üyeleri, yüksek hakimlerin bulunduğu 20'nin üzerinde hukukçudan oluşan bir masa çalışmalar yapıyor.' iddiaları kesinlikle doğru değildir. Öcalan'ın 'silah bırakma ve örgütün kendisini feshetme çağrısı' karşılığında devletle herhangi bir anayasal/yasal değişiklik pazarlığı söz konusu değildir. 'Terörsüz Türkiye'ye doğru olumlu adımlar atılmasını engellemek isteyenler tarafından yürütülen/yürütülecek olan dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemeli."