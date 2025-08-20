Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
DEM Parti yetkililerinin, "Terörsüz Türkiye" sürecini yönetenler için hukuki dokunulmazlık talep ettiklerini anımsatan Destici, "Bu süreçte yaptıkları ve yapacakları hukuksuzlukların gelecekte bir hesabının olacağını iyi bildikleri için şimdiden koruma istiyorlar. Fakat beyhude... Hiçbir zırh onları koruyamayacaktır. Günü geldiğinde hainliklerinin bedelini mutlaka ödeyecekler" diye konuştu.