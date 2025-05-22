Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ekol TV’ye konuk oldu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Destici, erken seçime ve adaylıklarla ilişkili önemli açıklamalar yaptı.

“ERKEN SEÇİM İHTİMALİNİ GÜÇLÜ GÖRÜYORUM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olması hakkında kamuoyunda yürütülen tartışmaları yorumlayan Mustafa Destici, “Bu iki yöntemle aşılabilir. Birincisi Anayasa değişikliği, ikincisi de bir erken seçim kararı. 3-5 ay bile olsa erkene alınacak bir seçimden sonra tekrar aday olabilme imkanını yakalıyor. Ben erken seçim kararı olma ihtimalini daha güçlü görüyorum. 2027'nin sonbaharında bir seçim olma ihtimalini çok yüksek görüyorum” sözleriyle erken seçim tartışmalarına dikkat çeken bir yanıt verdi.

“ERDOĞAN BİR KEZ DAHA ADAY OLMALI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Benim tekrar aday olma gibi bir derdim yok” açıklamasını değerlendiren Mustafa Destici, “Bu açıklamayı, Terörsüz Türkiye süreci başladıktan sonra, ‘Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı bu süreci anayasayı değiştirerek tekrar Cumhurbaşkanı seçilmenin önünü açmak için yapıyor’ gibi böyle aslı astarı olmayan yakışıksız ifadelere karşı bir cevap olarak değerlendiriyorum. ‘Benim böyle bir derdim yok’ diyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın aslında Türkiye'nin içinden geçtiği bu şartlar içerisinde bir kez daha aday olmasını hatta Cumhurbaşkanı seçilerek devam etmesinin Türkiye, Türk milleti ve Türkistan coğrafyası açısından daha hayırlı olacağını düşünüyorum” dedi