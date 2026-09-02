Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Amedspor’a ilişkin açıklamalarda bulundu.

“DİYARBAKIRSPOR’UN ADI DİYARBAKIRSPOR’DUR”

Destici, Amedspor ismine tepki göstererek, “Amedspor diye bir takım var. Adı Diyarbakırspor. Nereden çıktı Amed? Türkiye'de Amed diye bir vilayet mi var? Asla kabul etmiyoruz. Diyarbakırspor'un adı Diyarbakırspor'dur.” dedi.

Destici, Türkiye Futbol Federasyonu’nun da söz konusu ismi kabul etmemesi gerektiğini savunarak, “Federasyonun da kabul etmemesi lazımdı. O isimle lige almaması lazımdı. Lisanslarını onaylamaması lazımdı. ‘Doğru dürüst adını düzelt, gel’ demesi lazımdı.” ifadelerini kullandı.

“TÜRK BAYRAĞINI İÇSELLEŞTİREBİLMİŞ DEĞİLLER”

Statlardaki Türk bayrağına ilişkin de konuşan Destici, “Statta bir tane Türk bayrağı görüyor musunuz?” diye sordu.

Destici, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Mehdi Zana’nın cenazesine de değinerek, “Daha geçtiğimiz günlerde Mehdi Zana öldü, cenazesi yapıldı. Hangi bayrağa sarıldı? Gördünüz mü bayrağı, bayrağın renklerini? Türk bayrağını içselleştirebilmiş değiller.” dedi.