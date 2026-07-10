HÜDA PAR, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından yayımlanan sonuç bildirgesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye'nin uluslararası düzeyde önemli bir organizasyona başarıyla ev sahipliği yaptığı belirtilirken, zirve sonunda yayımlanan bildirgenin içerdiği güvenlik yaklaşımı eleştirildi.

BİLDİRGEYE İSRAİL TEPKİSİ

Parti açıklamasında, NATO Antlaşması'nın ortak savunmayı düzenleyen 5. maddesine güçlü vurgu yapılmasına rağmen, İsrail'e yönelik herhangi bir eleştiri veya kınamanın bildirgede yer almadığı ifade edildi. HÜDA PAR, İsrail'in bölgedeki politikaları ile Türkiye'ye yönelik söylemlerine rağmen bu konuda sessiz kalınmasının dikkat çekici olduğunu öne sürdü.

Açıklamada ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmeler kapsamında Rusya'nın uzun vadeli tehdit olarak tanımlanmasının ve yeni savunma ile lojistik tedbirlerinin gündeme getirilmesinin silahlanma yarışını hızlandırabileceği savunuldu. Türkiye'nin ise arabulucu rolünü ve bölgesel istikrarı önceleyen dış politikasını sürdürmesinin önem taşıdığı vurgulandı.

HÜDA PAR, bildirgede İran'ın nükleer programına ilişkin ifadelerin yer almasına karşın, İsrail'in sahip olduğu öne sürülen nükleer kapasiteye değinilmemesini de eleştirdi. Açıklamada, bu durumun NATO'nun güvenlik politikalarında çifte standart uygulandığının göstergesi olduğu ileri sürüldü.

Parti, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer serbestisine vurgu yapılırken, bölgedeki çatışmalar ve uluslararası hukuk ihlallerine ilişkin değerlendirmelerde de İsrail'e yer verilmemesini eleştirdi. Açıklamada, bölgesel güvenliğin tüm ülkeleri kapsayan dengeli bir yaklaşımla ele alınması gerektiği görüşü dile getirildi.

HÜDA PAR açıklamasının devamında, Türkiye'nin güvenliği söz konusu olduğunda NATO'nun ortak savunma ilkelerinin nasıl uygulanacağına ilişkin soru işaretleri bulunduğu ifade edildi. Parti ayrıca, bölgedeki sorunların dış müdahaleler yerine bölge ülkelerinin iş birliğiyle çözülebileceğini savunarak, askeri, siyasi ve ekonomik alanlarda bölgesel dayanışmanın güçlendirilmesi çağrısında bulundu.