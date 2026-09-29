Sosyal medyada "Motovlogcu Dayı" olarak bilinen motosiklet içerik üreticisi Cumhur Kahraman'dan acı haber geldi. Kahraman, İzmir'in Dikili ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre Kahraman'ın kullandığı motosikletle bir tır çarpıştı; fenomen feci kazada ağır yaralandı. HASTANEDE KURTARILAMADI İlk müdahalesi olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan Kahraman, daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Kahraman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. MOTOSİKLET İÇERİKLERİYLE TANINIYORDU Motosiklet camiasının oldukça sevilen isimlerinden biri olan Cumhur Kahraman, sosyal medyada "Motovlogcu Dayı" adıyla tanınıyordu. Sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı trafik güvenliği, bilgilendirici tavsiyeler, motorcu hakları ve mizahi motovlog videolarıyla geniş bir kitleye ulaşmıştı. YouTube'da 40 binin üzerinde abonesi ve 35 milyondan fazla izlenmesi bulunuyordu.

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