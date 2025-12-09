Açlıkla boğuşan emekliler, çiftçiler, işçiler, kadınlar, öğrenciler için komisyonlardaki bütçe görüşmelerinde verilen önergelerin tamamı AKP ve MHP milletvekilleri tarafından geri çevrildi. Her yıl daha da büyüyen yoksullar ordusunun umudu 2027 bütçesine kaldı. İşte komisyonda kabul edilmeyen önergelerden bazıları:

EMEKLİLERE ÇOK GÖRDÜLER

- En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine çıkarılsın. (Gereken kaynak 400 milyar lira)

- Emekliye asgari ücret tutarında bayram ikramiyesi verilsin.

ÖĞRETMENE ÖĞRENCİYE YOK

- Okula aç giden çocuklara ücretsiz öğle yemeği verilsin.

- Öğretmenlere eğitim yılı başında ve 24 Kasım’da birer maaş ikramiye verilsin.

- Ataması yapılmayan öğretmenlerin atanması için bütçeye ödenek konulsun.

- Okulların temizlik, güvenlik ve sağlık personeli ihtiyacı bütçeden karşılansın.

- Üniversite öğrencilerinin bursları 1 kat arttırılsın.

ÇİFTÇİYE DE VERMEDİLER

- Çiftçiye ÖTV’siz ve KDV’siz mazot verilsin.

- Çiftçiye her yıl milli gelirin yüzde 1’i oranında tarımsal destek verme kuralı uygulansın.

- Çiftçilerin 600 bin liraya kadar olan borçları silinsin.

- Tarımda kadın ve genç çiftçilerin sigorta primini devlet ödesin.

YOKSUL, ESNAF, İŞÇİ

- Deprem sonrasında zor şartlarda yaşayan ve konteyner kentlerdeki ailelere 2 yıl bedava elektrik verilsin.

- Köy ve kasabalarda yaşayan yoksul hanelere yılda 20 bin lira, emekli ve memurlara 40 bin lira yakacak yardımı yapılsın.

- KOBİ’lerle esnaf ve sanatkarlara 10 milyar lira ilave destek sağlansın.

- Cirosu yıllık 2 milyon TL’nin altında olan esnafın 400 bin liraya kadar olan borcunu devlet ödesin.

- 20 bin karayolu taşeron işçisi kadroya alınsın.

Müteahhitlerin parasını kesmediler

- Elektrik dağıtım şirketlerinin sıkı denetimi için ilave ödenek konulsun.

- Şehir hastanelerinin müteahhitlerine gidecek paradan 40 milyar keserek halk sağlığını korumaya aktarılsın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önceki gün yaptığı konuşmada Türkiye’nin kadın hakları konusunda altın yıllarını AKP hükümetleri döneminde yaşadığını söyledi ancak milletvekilleri kadınlarla ilgili bu önergeleri reddetti:

- Boşanmış ve çocuklu kadınlara bütçeden yardım ödensin.

- Kadın sığınma evlerinin sayısı arttırılsın.

- İhtiyaç sahibi hanelere ücretsiz internet sağlansın.

- Kadın kooperatifleri ve kadın girişimciliğini destek için 100 bin kadına 2 milyon lira hibe verilsin.

- Ev emekçisi kadınların sigortalanması ve emeklilik hakkına kavuşması için 120 milyar TL ödenek konulsun.

Kabul ettikleri tek önerge: Bürokratlara ballı zam

İktidar bir tek önerge kabul etti. O da üst makamlara atadığı bürokratlara ballı zam vermek için kendi sunduğu önerge. Tepkiler yükselince “Geri çekilecek” denilen düzenleme 20 Aralık’ta Meclis Genel Kurulu’na sulunacak. Bütçe teklifinden o madde geri çekilmezse makam sahibi yöneticilere verilecek zamdan makam çaycısı, şoförü, aşçısı da yararlanacak. Makamın çaycısı ve şoförü de 44.800 lira ek ödeme alacak. Aynı işi yapan diğer memurlara ise yok.

22’DEN 44’E ÇIKIYOR

Bu ödeme halen 22 bin 400 lira olarak ödeniyor. Ballı zam yasalaşırsa ek zam iki katına çıkmış olacak. Böylece bugün 55 bin lira maaş artı 22 bin 400 TL ek ödeme alanların ek ödemesi 44 bin 800 liraya çıkacak. Yılbaşında 11 bin liralık toplu sözleşme zammıyla birlikte eline geçen toplam maaş 110 bin 800 TL olacak. / Erdoğan SÜZER