Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Bursa Yıldırım'da basın toplantısı düzenledi.

Alfatlı, yeni çözüm sürecine de değindiği açıklamada şunları kaydetti:

"MÜZAKERE DEĞİL MÜCADELE..."

"Türkiye Cumhuriyeti devletini yıkmaya çalışan şakiler her dönem çıkmıştır. Osmanlı döneminde de Cumhuriyet döneminde de çıkmıştır. 40 yıldan beri biliyorsunuz terör örgütü hala devam ediyor. 15 Temmuz'da da çıkmıştır, ondan önce de çıkmıştır. Ancak şunu çok net olarak söylüyorum ki Türkiye Cumhuriyeti devletine baş kaldıran şakiler yok olmaya mahkum olmuşlardır, yok olacaklardır Allah'ın izniyle. Biz Büyük Birlik Partisi ve Alperenler olarak terörle, teröristle, vatan hainleriyle asla müzakere edilmeyeceğini onlarla mücadele edilmesi gerektiğini ve mücadelenin de kahraman Mehmetçiğimiz, güvenlik güçlerimiz, korucularımız, vatandaşlarımız, güvenlik kuvvetlerimizle zaten yapıldığını biliyoruz. Allah'ın izniyle bundan sonra da yapılmaya devam edecektir."