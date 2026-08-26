Doğu Afrika ülkesi Kenya, 2027 genel seçimleri öncesinde siyasi katılımın önündeki en büyük eğitim engellerinden birini kaldırdı. Mahkemelerin söz konusu kuralı anayasaya aykırı bulmasının ardından Bağımsız Seçim ve Sınır Komisyonu (IEBC), cumhurbaşkanlığı, valilik ve milletvekilliği adaylıklarında üniversite diploması zorunluluğunun yasal dayanağının kalmadığını açıkladı.

Yasanın esnetilmesiyle birlikte, daha önce yükseköğrenim şartı nedeniyle adaylık hakkı bulamayan geniş kitlelerin önü açılmış oldu.

Seçim Komisyonu verilerine göre karar, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 96,5'ini doğrudan etkiliyor. Son nüfus sayımında halkın sadece yüzde 3,5’inin üniversite diplomasına sahip olduğu Kenya’da, önceki uygulamanın açık bir ayrımcılık yarattığı ve eşit siyasi katılım hakkını ihlal ettiği belirtiliyordu.

Diploması olmayan yurttaşların da aday olabilmesini sağlayan bu adımla birlikte, 2027 seçimleri öncesinde potansiyel aday havuzunun önemli ölçüde genişlemesi bekleniyor.

Kenya’nın bu kararı, üst düzey siyasi makamlar için yükseköğrenim şartı aramayan Nijerya, Gana, Güney Afrika ve Uganda gibi diğer Afrika ülkelerindeki uygulamalarla da paralellik gösteriyor.

Örnek olarak Nijerya'da anayasa gereği cumhurbaşkanı adayı olmak için yalnızca lise diploması yeterli görülüyor. Ancak Nijerya gibi ülkelerde temel tartışma konusunu diplomaya sahip olup olmamaktan ziyade, sunulan eğitim belgelerinin sahteliği ve doğrulanabilirliği oluşturuyor.