Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yalnız bırakıldığı yönündeki tartışmalar, AKP’ye yakın çevrelerde giderek daha fazla konuşulurken, bu tartışmalara son olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da katıldı.

Saral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda parti camiasına ve AKP’ye gönül verenlere doğrudan seslendi.

Saral, şunları ifade etti:

-Bugün Cumhurbaşkanımıza uzanan kirli eller, atılan hayasız iftiralar ve ailesine yönelik yapılan ahlaksız saldırılar karşısında susan, üç maymunu oynayan hiçbir kimse hakikatte Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olamaz.

-Karşı mahalle şer ittifakları ile birleşir ve pislikte yarışırken, hakkı ve hakikati savunan kitlenin sessiz ve sakin kalarak seyirci olması kabul edilebilir bir durum değildir.

-Herkes tavrını ortaya koymak zorundadır.

-Bu bir parti meselesi değil; bu, milletin haysiyeti, devletin bekası ve liderimizin onuru meselesidir!

-Herkes olaylara kendi yüreği, memleket aşkı ve dava bilinci nezdinde tepki verir. Duruş her şeydir.

-Velhasıl; Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi olaylar karşısında ‘Diklenmeden dik duracağız!

-Bizim korkacak ya da çekinecek bir durumumuz yok. Duruş, cesaretle olur.

-Şimdi susma değil, haksızlık karşısında konuşup safları sıklaştırma vaktidir!