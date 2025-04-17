Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın "Gereği yapıldı" diyerek tutuklandığını açıkladığı, ancak iki ayda serbest kalan Ak Gençlik Ocakları Genel Başkanı Ferhat Aydoğan’ı Saray’da ağırladı.
Aydoğan'ın ziyaretine ait görüntüler sosyal medyada tepki topladı.
Ferhat Aydoğan, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ile görüştüğünü duyurarak, “Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı Sn. Oktay Saral’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ziyaret ettik. Nazik kabulleri ve kıymetli sohbetleri için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 Temmuz 2024’te yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı adına sahte kart bastıran kişilerle ilgili olarak "Gereği yapıldı" notuyla bir video paylaşmıştı.
Yerlikaya açıklamasında, “Devlet kurumlarının adını kullanarak dolandırıcılık yapan ve imtiyaz sağlamaya çalışanlara göz açtırmayacağız” demişti
Bu olay kapsamında, yaklaşık iki ay cezaevinde kalan Ak Gençlik Ocakları Başkanı Ferhat Aydoğan, dolandırıcılıkla suçlanmıştı...
Aydoğan’ın, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı da ortaya çıkmıştı...