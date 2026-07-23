Yükseköğretim dünyasını yakından ilgilendiren kritik karar, gece yarısı yayımlanan Resmi Gazete ile kamuoyuna duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararlar doğrultusunda, Türkiye’nin farklı illerinde yer alan 8 vakıf ve devlet üniversitesine yeni rektörler atandı.
Yasal Çerçeve ve Dayanak
Geniş yankı uyandıran söz konusu atamaların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri gereğince tesis edildiği bildirildi. Kararla birlikte görevine başlayan rektörlerin, önümüzdeki dönemde üniversitelerinin akademik ve idari vizyonuna liderlik etmesi bekleniyor.
İşte Göreve Getirilen Yeni Rektörler ve Üniversiteleri
Yapılan resmi bilgilendirmeye göre, rektörlük koltuğuna oturan akademisyenler ve görev yapacakları kurumlar şu şekilde sıralandı:
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Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan
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İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu
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İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Emre Alkin
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Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Ahmet Kesik
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Sanko Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Güner Dağlı
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Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Cemal Yıldız
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Yalova Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı
Resmi Gazete’de yürürlüğe giren bu kararlarla birlikte 8 üniversitede yönetim değişimi resmen tamamlanmış oldu.