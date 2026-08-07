15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik Marmaris'te suikast girişiminde bulunan timde yer alan firari FETÖ hükümlüsü ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe’nin Afyonkarahisar’da yakalanmasının ardından soruşturma derinleştirildi. Soruşturma kapsamında, firari Karatepe’ye yıllarca yardım ve yataklık ettiği belirlenen ablası Ayşe Alanur Karatepe hakkında işlem başlatıldı. OTEL ODASINDA OPERASYONLA YAKALANDI Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde harekete geçen ekipler, kardeşinin yakalandığını öğrenmesi üzerine Muğla'ya geldiği tespit edilen Ayşe Alanur Karatepe’yi Menteşe ilçesinde kaldığı otel odasında operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin kaldığı otel odasında, kullandığı araçta ve Eskişehir’deki ikametinde gerçekleştirilen eş zamanlı aramalarda el konulan çok sayıda dijital materyal incelemeye alındı. SAKLANMASINA VE FİRAR PLANLARINA YARDIM ETMİŞ Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre; Ayşe Alanur Karatepe’nin, firari kardeşi Burkay Karatepe ile örgütsel haberleşme yöntemleriyle irtibat sağladığı belirlendi. Şüphelinin, firari darbecinin yiyecek ile sağlık ihtiyaçlarını karşıladığı, düzenli maddi destek sağladığı, yurt dışına kaçış planlarını organize ettiği ve ailesiyle iletişim kurmasına aracılık ederek gizlenmesine yardımcı olduğu tespit edildi.

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