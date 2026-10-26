Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 2016 yılından bu yana sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini duyurdu.

ESKİ PAYLAŞIMLARI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Saral’ın istifasının ardından, geçmişte sosyal medyada yaptığı ve tartışmalara neden olan paylaşımları yeniden gündeme geldi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik “Sultanım” ifadesi ile gazeteci Fatih Altaylı’ya yönelik “Suyun ısınmaya başladı” sözlerini içeren paylaşımlar, yeniden dikkat çekti.

“SULTANIM; YÜRÜYECEKSİN, ÜMMET YÜRÜYECEK ARDINDAN...”

Saral, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi ve Başdanışmanı olarak görev yaptığı dönemde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını X hesabından paylaşmıştı.

Saral, fotoğrafın üzerine şu ifadeleri yazmıştı:

“Sultanım; yürüyeceksin, ümmet yürüyecek ardından...”

Paylaşıldığı dönemde siyasette ve sosyal medyada tartışmalara neden olan “Sultanım” ifadesi, Saral’ın istifa açıklamasının ardından yeniden gündeme taşındı.

Erdoğan’ın fotoğrafıyla birlikte paylaşılan sözler, sosyal medya kullanıcıları tarafından tekrar paylaşılırken gönderi yeniden etkileşim aldı.

"SUYUN ISINMAYA BAŞLADI"

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da o dönemde sosyal medya hesabından Altaylı’ya yönelik dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı.

Saral, Altaylı’nın programından bir kesit paylaşarak gönderisine “Altaylıııı! Suyun ısınmaya başladı” ifadelerini yazmıştı.