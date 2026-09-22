Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde bir restoranda düzenlenen "100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri" etkinliğine katıldı.

Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, ülkeler arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılına güçlü bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Bu müstesna dönemin arifesinde düzenlenen bu etkinlik için Amerika-Türkiye İş Konseyi'ne ve Amerikan Ticaret Odası'na teşekkür eden Erdoğan, "Değerli dostum, Başkan Trump'la samimi ve istisnai diyaloğumuzun katkısıyla münasebetlerimizin her alanında önemli ilerlemeler kaydettik, kaydediyoruz. Sayın Trump'la geçtiğimiz yıl Washington'daki görüşmemizin ardından kendisinin temmuz ayında Ankara'yı ziyareti köklü müttefiklik ilişkilerimizi en açık tabiriyle teyit etmiş, pekiştirmiştir. Yeni bir soluk kazandırmıştır." ifadesini kullandı.

Bu ziyaretler vasıtasıyla bir yandan ilişkilerin ikinci yüzyılına kapıyı aralarken, diğer yandan birçok konuda somut ilerlemeler sağlamak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

-Bölgemizde ve dünyada karşı karşıya bulunduğumuz çatışmalar, savaşlar ve krizler, Türkiye ile Amerika'nın yakın diyalog içinde olmasını gerektiriyor. Amerika'yla tesis ettiğimiz diyalog ve eşgüdüm sayesinde Orta Doğu başta olmak üzere Afrika'dan Asya'ya küresel etkilerine tanık olduğumuz birçok meselede ülkelerimiz için olumlu neticeler alıyoruz. Önümüzdeki dönemde de gayretlerimizi artırarak bunu sürdürmekte kararlıyız. Bu noktada şu hususun altını öncelikle çizmek istiyorum.

-Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik münasebetlerimizi ekonomik ve ticari ilişkilerimizden asla ayrı düşünemeyiz, düşünmüyoruz. Tam tersine bugün ticaret alanındaki ilişkilerimiz, siyasi münasebetlerimizi destekleyen ve ilerleten unsurların başında geliyor.

KÜRSÜDEN HAMDi ULUKAYA’YA ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li yatırımcılara Türkiye’ye yatırım çağrısında bulunurken, ABD’de Chobani markasıyla tanınan Türk iş insanı Hamdi Ulukaya’ya da kürsüden seslendi. Erdoğan, Ulukaya’ya “Seni de bekliyoruz” diyerek Türkiye’de yatırım çağrısı yaptı. Sözleri salonda alkışlandı.

“100 MİLYAR DOLARLIK HEDEF GERÇEKÇİ”

ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin son derece gerçekçi ve ulaşılabilir olduğunu belirten Erdoğan, bu hedefe ulaşılması için çalışmaların artırılması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, “Ancak çabalarımızı biraz daha artırmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

YATIRIMCILARA TÜRKİYE ÇAĞRISI

Türkiye’de yatırım yapan şirketler için kurumlar vergisinin yüzde 25’ten yüzde 12,5’e indirildiğini hatırlatan Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi ve belirlenen endüstri bölgelerinde transit ticaretten elde edilen kazançların kurumlar vergisinden muaf tutulduğunu belirtti.

Bu imkanın Türkiye geneline de taşındığını ifade eden Erdoğan, yatırımcılara “Gelin operasyonlarınızı Türkiye’den yönetin” çağrısında bulundu.

Erdoğan, iş konseyi ve ticaret odalarına da Amerikalı yatırımcıları Türkiye’nin sunduğu fırsatlardan yararlanmaya teşvik etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Konuşmasının ilerleyen bölümünde Hamdi Ulukaya’ya ayrıca seslenen Erdoğan, “Seni de bekliyoruz” dedi. Erdoğan’ın bu sözleri salonda alkışlandı.